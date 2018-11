‘Paul Pluijmert was de absolute koning van de derde helft’

Wie Paul Pluijmert zegt, zegt gezelligheid. De Dordtenaar die in de nacht van zaterdag werd doodgestoken in het uitgaanscentrum van Breda, was na een wedstrijd altijd van de partij in de kantine om een biertje te drinken met zijn maten. Om na te praten over een gewonnen of verloren wedstrijd en terug te kijken op zijn eigen prestatie. Ook als die niet goed was.