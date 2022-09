Paul tovert brugwachtershuisje om tot werkplek: ‘Het is het kleinste datacentrum ter wereld’

Een man verschijnt in de deuropening van het brugwachtershuisje aan de Engelenburgerbrug: ,,Dag brugwachter, ik heb hier mijn boot liggen. Ik vroeg me af of hier een bakker in de buurt zit?”, vraagt de man aan Paul Suijkerbuijk (57). ,,Ja, hier om de hoek zit een bakker, maar ik ben niet de brugwachter. Dit is mijn kantoor”, reageert Suijkerbuijk. De Dordtenaar is data-expert en deelt de ruimte van zes vierkante meter samen met het bedrijf Sprits Concepten.