Penthouse Sequoia te koop voor ruim een ton meer dan in 2021: Tóch is dat niet gek

De trieste aftakeling van oud-voetbal­trai­ner Jimmy Calderwood: ‘Dit is niet hoe hij gezien wil worden’

Een geheugen dat niet meer werkt, een wereld die louter uit vreemden bestaat en dagen die grotendeels in bed worden doorgebracht. Acht jaar na de diagnose houdt de ziekte van Alzheimer oud-speler en voormalig voetbaltrainer Jimmy Calderwood - ooit actief bij clubs als Sparta, Willem II, Roda JC, Heracles, FC Zwolle, NEC, Go Ahead Eagles en De Graafschap - steeds meer in een houdgreep. ,,Het belletje kan elk moment komen”, meent zoon Scott.