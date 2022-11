Per week tien gezinnen als cliënt erbij voor Voedselbank Dordrecht

Jaarlijks 7 miljoen naar toerisme en cultuur

De provincie Zuid-Holland steekt ook de komende jaren zeven miljoen euro per jaar in toerisme, cultuur en erfgoed. Voorheen werd een aantal taken op deze gebieden incidenteel gefinancierd. Dat leidde tot onzekerheid over de continuïteit. Vandaar dat nu voor een structurele geldstroom is gekozen.

