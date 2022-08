Personeel Blue Amigo zou als citroenen worden uitgeknepen: ‘Geen eens tijd om naar toilet te gaan’

Nieuwe eigenaren van de waterbus zijn ambitieus: ‘We willen elk jaar gaan groeien’

Ze introduceerden met succes De Waterbus in Antwerpen, maar ceo’s Gerbrand Schutten en Maurice Swets van Blue Amigo konden de verleiding niet weerstaan om weer aan de slag te gaan in hun vertrouwde omgeving. Vanaf 1 januari runnen zij de waterbussen in de Drechtsteden en Rotterdam. ,,De mogelijkheden van het vervoer over water zijn hier enorm.’’

1 januari