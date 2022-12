Personeel van dit bedrijf houdt hun kerstpakket niet zelf, maar geeft het aan de voedselbank

Ambachts Florensis breidt fors uit met zes hectare kas in Dinteloord

Het Ambachtse bedrijf Florensis breidt uit. Het bedrijf heeft in Dinteloord een kassencomplex van 60.000 vierkante meter en een bedrijfshal van nog eens 5.000 vierkante meter neergezet. Zo’n 1.400 zonnepanelen op de hal leveren zes procent van de energiebehoefte. Het terrein is op de groei gekocht: er ligt nog 60.000 vierkante meter om later uit te kunnen breiden.

