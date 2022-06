Peter Vrancken ontving Koninklijke onderscheiding: ‘Het mbo is het fundament van de samenleving’

DordrechtHij is er nog van ondersteboven. Bestuursvoorzitter Peter Vrancken van het ROC Da Vinci College kreeg vorige week een lintje vanwege al zijn verdiensten voor het mbo-onderwijs. We spraken hem aan de vooravond van zijn pensioen. ,,Er wordt enorm aan onze studenten getrokken.’’

Zijn afscheid komt op een moment dat de gevolgen van corona nog steeds voelbaar zijn bij studenten en medewerkers. Veel voorzieningen zoals de luisterlijn en extra inzet om de leerachterstanden weg te werken zijn nog steeds intact. Daarnaast zijn er de tekorten in vrijwel alle sectoren van de arbeidsmarkt.

Dat leidt ertoe dat er studenten vroegtijdig door bedrijven worden weggeplukt, vertelt Vrancken op het Leerpark in Dordrecht. ,,Daarin is voor studenten salaris vast een drijfveer, maar zeker ook de zorg om nog een keer een eenzaam corona jaar mee te maken. Opvallend was dat er ook derdejaars studenten bijzaten, die vlak voor de eindstreep afhaakten.’’

Quote De arbeids­markt staat gigantisch onder druk, bedrijven trekken enorm aan de studenten Peter Vrancken

Doodzonde, vindt Vrancken. ,,De arbeidsmarkt staat gigantisch onder druk, bedrijven trekken enorm aan de studenten. Ons standpunt is dat het nooit goed is voor de toekomst van studenten om ongediplomeerd de school te verlaten. Daar hebben we het bedrijfsleven wel op aangesproken.’’

Pionieren

Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Da Vinci College bestaat 25 jaar en introduceerde destijds het hybride leren, waarbij school en praktijk met elkaar worden verweven. Het leren wordt zo ‘echt’ mogelijk gemaakt met praktijkopdrachten, simulatieomgevingen, stages en leerwerktrajecten.

,,Het was hard nodig. Het mbo kampte eind jaren ‘90 met een slecht imago. Ze kunnen nog geen hamer vasthouden, werd gezegd. Het mbo was toen eigenlijk een gewone school, met op het eind nog een beetje stage. Het is natuurlijk raar als bedrijven niet betrokken zijn bij een beroepsopleiding. Dus die kritiek was wel terecht. Dat is nu wel anders en daar is het Da Vinci College een voorloper in geweest.’’

,,Wij staan middenin de samenleving. In de coronaperiode hebben de studenten bijvoorbeeld bijgesprongen in de teststraat en bij het vaccineren. Daar ben ik trots op. Het mbo is het fundament van de samenleving en het Da Vinci College is een belangrijke speler in de regio Zuid-Holland Zuid. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich dat realiseren.’’

Quote Het Da Vinci College is mijn kindje, zo voel ik dat Peter Vrancken

Orde van Oranje-Nassau

Vrancken zette zich 17 jaar lang in voor het Da Vinci College, waarvan de laatste tien jaar als bestuursvoorzitter. Vrijdag ontving hij uit handen van burgemeester Kolff een koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor het mbo-onderwijs. ,,Een enorme verrassing.’’

Zo stond hij aan de basis van de Duurzaamheidsfabriek, waar studenten werken aan innovatieve projecten van bedrijven. Een uniek concept, waarmee het Da Vinci College een grote Europese prijs won. Ook roemde Kolff hem om zijn inzet op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, wat spectaculair is gedaald en de initiatieven die zijn opgestart voor kwetsbare groepen, zoals het tienermoederproject.

Wat hij zelf als hoogtepunt ziet? ,,De studenten die elk jaar met een diploma afstuderen en een mooie tijd hebben gehad op het Da Vinci College. Want dat is waar je het als school voor doet.’’

Hij blijft nog aan tot augustus. Dan neemt zijn opvolger Henrik Stevens het stokje over. Vrancken: ,,Het Da Vinci College is mijn kindje, zo voel ik dat. Het afscheid zal pijn doen, maar dat betekent ook dat het ontzettend mooi is geweest.’’

