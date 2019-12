Petitie: Red Bull moet FC Dordrecht vleugels geven

Als de gemeente Dordrecht het niet doet, dan moet Red Bull de club maar ‘vleugels geven’?

,,Dat is inderdaad het idee dat ontstond met vijf vrienden onder het genot van een biertje in het supportershome. We hebben een seizoenkaart en worden een beetje moedeloos van de negatieve sfeer rondom de club, waar wij heel veel lol beleven elke vrijdagavond weer. Ik ben webdeveloper van beroep en heb een beetje gebluft dat ik wel even een formuliertje in elkaar zou draaien dat de aandacht zou trekken.’’

Dat lijkt aardig gelukt. Hoeveel mensen hebben de petitie inmiddels getekend?

,,Het loopt goed: we zitten nu op zo’n vierhonderd mensen. Ik krijg veel leuke reacties, vooral via Twitter, van mensen die het grappig vinden. Er zitten ook een paar fanatieke supporters bij die zeggen: ‘Nog liever failliet dan Red Bull’.’’

Hoe groot zijn de zorgen over de toekomst van FC Dordrecht?

,,Het ziet er momenteel erg donker uit met een voorzitter die zegt: als er geen geld komt, nokken we ermee. Met dit stadion trek je geen sponsoren en veilig is het ook al niet. De petitie is wat dat betreft ook een beetje een steek onder water richting de gemeente. De club is zo’n vijf keer teruggestuurd naar de tekentafel. Zeg dan gelijk: dit gaan we niet doen.’’

Het artikel gaat verder onder de tweet.

En nu is de hoop dus gevestigd op Red Bull, dat al meer voetbalclubs heeft overgenomen?

,,Wij dachten: als mensen alleen bij FC Dordrecht komen opdagen als er succes is, dan moeten we zien dat we binnen no time succes creëren. Red Bull leek dan een goede oplossing. Die kopen een club op voor weinig geld en steken er een hoop geld in zodat het kan concurreren met de grote clubs.’’

Is het enkel ludiek bedoeld of gaan jullie er ook wat mee doen?

,,Als we op de vijfhonderd zitten, ga ik het ook echt aanbieden aan Red Bull. Al heb ik niet het idee dat ik nu de grote redder ga zijn door een mega-investering binnen te slepen, hoor.’’

De petitie is online te tekenen via rb-dordrecht.nl.