Petitie voor Kleine Griek in Dordrecht in korte tijd ruim 2600 keer ondertekend: ‘Hartverwarmend’

Corrie en haar vriendin­nen bridgen wekelijks samen, maar ledenaan­tal krimpt: ‘Van 90 naar nu nog 42’

Daar zitten ze weer. Corrie, Tini, Emmy en Herma. Wekelijks komen ze bij elkaar om een middagje te bridgen en bij te kletsen. Corrie (75) begon nadat haar man overleed door een oproepje in de krant weer, maar nieuwe aanmeldingen voor hun damesbridgeclub in Papendrecht zijn nu, 6 jaar later, nog steeds erg gewenst. Nog meer zelfs.