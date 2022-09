Petje met zijn dna bleef achter bij woninginbraak, maar toch wordt P. vrijgesproken

RIVM: ‘Uit sommige moestuinen kun je beter geen groenten en fruit eten vanwege vervuiling Chemours’

Uit enkele moestuinen in de regio kun je beter geen groenten en fruit meer eten, dit concludeert het RIVM na een uitgebreid onderzoek naar de aanwezigheid van PFOA en GenX en 16 andere PFAS-stoffen in moestuinen in de regio Drechtsteden, Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden.

5 september