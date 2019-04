PKC-trainer Hulzebosch: Dit is het moment om geschiedenis te schrijven

,,Prachtig hoe het leeft binnen de club. Als inwoner van Drenthe leef ik natuurlijk ver weg van Papendrecht, maar het is geweldig om te merken wat de terugkeer van PKC in de zaalfinale na drie jaar afwezigheid losmaakt’’, geniet trainer Daniël Hulzebosch. ,,Dit is het moment voor de huidige spelersgroep, maar ook voor de club om geschiedenis te schrijven en dat moment willen we graag pakken.’’

Climax

Hulzebosch en zijn rechterhand Daan Euser werkten deze week met de spelers ontspannen toe naar het climaxmoment met Fortuna als opponent. ,,We weten wat we kunnen verwachten van de tegenstander. Ik geloof niet zo in het klaar hebben van allerlei scenario's. Het is handelen naar wat er gebeurt in de wedstrijd. En dat kan ook met 15.000 toeschouwers om ons heen, want ook in hectiek kunnen we onze spelers bereiken’’, aldus de Drent, die een opmerkelijke statistiek meeneemt naar de Ziggo Dome: bij al zijn vorige trainersklussen (DOS'46, Juventa en KVZ) was hij meteen in zijn eerste jaar succesvol.