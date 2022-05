Plannen rond iconische watertoren blijken eindeloos gebed; politiek wil dikke streep door appartementen

Bezoekers kunnen kennisma­ken met volkstui­nen­com­plex Het Vlijpark tijdens populaire fair

Na een afwezigheid van twee jaar weer is de fair op Het Vlijpark in Dordrecht weer terug. Bezoekers kunnen op zaterdag 28 mei kennismaken met het volkstuinencomplex. ,,Mensen kunnen ons van alles vragen over planten, kweken en het park zelf.”

11:22