Plannen voor kap van bomen in Weizigtpark niet aangepast: ‘Verbreding van pad is noodzakelijk’

Fiets- en voetpad zijn nu optisch van elkaar gescheiden. Daar komt straks verandering in met ‘shared space’, een gedeelde ruimte. Volgens het college zorgt dat ervoor dat alle verkeersdeelnemers alerter zijn en de veiligheid wordt vergroot. Nu zouden fietsers en voetgangers toch al gebruikmaken van elkaars paden, terwijl dit niet de bedoeling is. Tegelijkertijd komt er aan de kant van het station een megafietsenstalling met ruimte voor 2000 fietsen .

Verbreding

Entree

De vrees dat het park door het verschuiven van de ingang bij de kruising Mauritsweg-Krispijnseweg minder uitnodigend wordt voor de bewoners aan de andere kant van de Krispijnseweg wuift het college weg. ,,Door de entree te verschuiven en water in te passen, is er juist meer zicht op het park.’’

De genoemde partijen pleitten verder voor openbare toiletten en watertappunten in het Weizigtpark. Volgens het college zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt, het zoekt de oplossing in de buurt. De gemeente is namelijk in overleg met NS of bij de fietsenstalling een openbaar watertappunt te plaatsen is.