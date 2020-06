Politie arresteert met getrokken wapens minderjarige meiden na mislukte beroving

Die beroving aan het Hof mislukte. De twee minderjarigen hadden de vrouw daar rond 16.30 uur aangesproken toen zij daar liep. Ze richtten daarbij het wapen op de Dordtse vijftiger en vroegen haar om haar geld. Het slachtoffer stamelde daarop dat ze geen geld bij zich had. Daarna gingen de meiden er zonder buit en rennend door de drukke binnenstad vandoor. De vrouw was zo geschrokken dat het haar niet direct lukte 112 te bellen, waarna omstanders haar te hulp schoten en de hulpdiensten alsnog ingeschakeld konden worden.

Nadat het duo was aangehouden, vonden agenten in de handtas van één van hen het wapen. Nog niet bekend is of dat echt is. Onderzoek moet dat de komende tijd uitwijzen. De recherche doet verder onderzoek naar het incident met de minderjarigen. De verdachten blijven nog vastzitten.