Politie controleert op overlast in Dordrecht en schrijft zes bekeuringen uit

Dat gebeurde donderdagavond in Krispijn, Wielwijk en Crabbehof. Het was een actie waarin wijkagenten en handhavers van de gemeente Dordrecht samen optrokken. Ze troffen in totaal zes mensen aan die voor overlast zorgden in de wijk. Ze hebben alle zes een bekeuring gekregen voor het drinken van alcohol op straat, waar dat niet was toegestaan.