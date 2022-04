Politie doet onderzoek naar mishandeling in Dordtse wijk Crabbehof

Getuigen vertellen in nieuw boek over oorlogsja­ren: ‘Iedereen was bang dat die mensen geliqui­deerd zouden worden’

Door corona verdween het boek van Jan van Vliet en Jan Boele over de Tweede Wereldoorlog in 2020 op de plank. Nu komt het boek vol herinneringen van achttien overlevenden van de oorlogsjaren in de Binnenwaard alsnog uit. ,,In zekere zin waren het voor kinderen zoals ik avontuurlijke tijden.’’

19 april