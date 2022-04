Politie houdt automobilist zonder geldig rijbewijs voor de zevende keer aan en nu is hij zijn auto kwijt

Dordtse formatie voor nieuwe coalitie kan dinsdag echt beginnen, na verslag informa­teur Bou­vy-Koe­ne

Begin volgende week komt er meer duidelijkheid over de formatie in Dordrecht. Informateur Pauline Bouvy-Koene brengt verslag uit van haar gesprekken met alle veertien partijen die in de nieuwe gemeenteraad zitten, zo laat ze op de website van de gemeente weten.

1 april