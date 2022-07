Politie neemt auto in beslag na roekeloos rijgedrag op A15

Doordat de politie het kenteken had genoteerd en de bestuurder had herkend werd man thuis alsnog geconfronteerd met zijn roekeloos rijgedrag. De man weigerde naar buiten te komen, terwijl hij volgens de politie zichtbaar aan het wandelen was in de woning. In overleg met Officier van Justitie heeft de politie zijn auto in beslag genomen. De man mag zich op een later moment verantwoorden voor de strafbare feiten die hij gepleegd heeft.