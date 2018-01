Politie omsingelt woning en trekt wapens in Alblasserdam

Aanleiding voor de actie was een vuurwapenmelding vanuit de Fop Smitstraat in het Damdorp. De politie kreeg rond 22.30 uur gisteravond de melding dat een 36-jarige man in de Fop Smitstraat lichtgewond was geraakt bij een mishandeling. De man zou ook bedreigd zijn met een vuurwapen. Volgens het slachtoffer was er ook geschoten.

Met handenvol agenten en meerdere politiewagens werd Alblasserdam uitgekamd. Uiteindelijk bleek dat de verdachten zich zouden ophouden in een woning aan de Willem de Zwijgerlaan in Alblasserdam. Dat huis werd omsingeld en benaderd door een speciaal team (Parate Eenheid).

Kinderen

Quote Kom naar buiten met je handen omhoog. Rustig aan lopen. Agent bij omsingeling huis ,,Luister goed. Er zijn wapens op jullie gericht”, schreeuwde één van de agenten toen werd overgegaan tot actie. De aanwezigen werden vervolgens één voor één naar buiten gehaald. ,,Kom naar buiten met je handen omhoog. Rustig aan lopen. Ik wil je handen blijven zien. Achteruit lopen'', klonken de bevelen.



Van de personen die naar buiten kwam, onder wie een aantal kinderen, werd één persoon aangehouden. Het gaat om een 36-jarige vrouw uit Alblasserdam. De twee mannen in huis bleken niets met de zaak te maken te hebben.

In de Fop Smitstraat, die door de politie volledig was afgesloten, is tot twee uur vannacht gezocht naar mogelijke hulzen. Hiervoor kwam tevens een speciale ‘explosievenhond’ uit Den Haag ter plaatse. Er werd uiteindelijk niets gevonden.