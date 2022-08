Politie ramt auto op A16 bij Dordrecht

Voor deze boeren zit dit jaar wél alles mee: surplus aan zonuren zorgen voor toptrossen in wijngaar­den

‘Wijnboeren’ zijn dit jaar de enige vrolijke, tevreden boeren in dit land. Voornaamste reden: de surplus aan zonuren. Als het nog een aantal weken min of meer zo blijft, komen er heel wat mooie flesjes wijn aan vanuit de wijngaarden van Smaak van Bilderhof in Dordrecht en het Vurense Wijndomein Buytenwaerde. ,,Tot nu toe zit dit jaar alles mee.’’

15 augustus