Politie redt 11 piepjonge eendjes nadat moedereend wordt doodgereden

De eenden staken de Langeweg in Heerjansdam over, toen er net twee auto's aankwamen. De eerste auto remde om de eendjes niet te overrijden, waarna de tweede auto op die wagen botste.



'Alsof de chaos nog niet compleet was merkte een tegenligger desondanks moedereend alsnog te laat op, waardoor moeder eend ten gevolge van de aanrijding helaas kwam te overlijden', schrijft de politie op Facebook. 'De babyeendjes vluchtten in alle consternatie en het verdriet een nabijgelegen sloot in.'



De dierenpolitie kwam ter plaatse om de al aanwezige agenten te helpen de dieren te vangen. Dat lukte. De 11 eendjes zijn naar een opvang gebracht 'waar ze de komende tijd de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben'.