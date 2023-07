Politie schiet bij aanhouding vuurwapengevaarlijke verdachte bij begraafplaats Essenhof in Dordrecht

BINNENKIJKEN Timon en Marije wonen in een yurt en dat is niet voor iedereen weggelegd: ‘Je moet niet van luxe houden’

Timon (32) en Merije Both (28) wonen met hun dochtertje Avélie in een zogenoemde yurt in Giessenburg. In de ronde tent zit alles bij elkaar: van woonkamer tot slaapkamer.