Politie speurt mee naar oplichters gehandicapte ober Frittella

Bilal (23) opent nieuwe barbershop in Dordrecht

11:00 Apetrots is hij, en ook wel een beetje gespannen. Want een eigen zaak beginnen op je 23ste, dat is niet niks. Maar Bilal el-Kouaa is vol vertrouwen dat zijn gloednieuwe barbershop op de Dordtse Voorstraat 123 gaat floreren. Vanavond is het openingsfeest, morgen de officiële opening.