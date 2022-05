Politie treft gestolen boot aan bij Dordtse kil tijdens surveillance

Dankzij gulle golfers kunnen kinderen van de voedsel­bank er gezellig op uit

De golfbaan van Crayestein in Dordrecht stond donderdagmiddag in het teken van gezelligheid, maar ook van het ophalen van geld. Sponsoren van de High Five Foundation waren uitgenodigd om een uitgebreid potje golf te komen spelen, waarbij er op elke hole iets feestelijks te doen was.

20 mei