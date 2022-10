Politie treft ‘s nachts lading jerrycans vol met diesel aan op bouwterrein

Domper voor ex-prof Marco Boogers en zijn vrouw: Elton G. vrijgespro­ken van Rolex-roofover­val

Elton G. (23) is vrijgesproken van de roofoverval op Marco Boogers en zijn vrouw Patricia. Hij werd ervan verdacht vorig jaar op 27 augustus op gewelddadige wijze samen met een handlanger de Rolex van de oud-profvoetballer te hebben afgepakt. De uitspraak betekent een enorme domper voor Boogers, die ervan overtuigd is dat het Openbaar Ministerie de dader te pakken had.

18 oktober