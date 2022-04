Politie vindt nepvuurwapen in dashboardkastje, automobilist aangehouden

EBOH’er Jordi Fok gaat nu wel in op interesse Oranje Wit: ‘De trainer begrijpt mijn keuze het best’

Jordi Fok (24) kon in de zomer van 2019 al naar Oranje Wit, maar besloot toen om EBOH trouw te blijven. Na vier seizoenen in de tweede klasse maakt hij nu alsnog de stap naar de hoogst spelende amateurclub in Dordrecht. ,,Natuurlijk is het lastig om EBOH te verlaten, maar ik denk dat iedereen wel begrip heeft voor deze stap.’’

