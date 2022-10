Politie ziet onbekende bromfietser als belangrijke getuige in zaak van geliquideerde Remsley (36)

Buurt opge­schrikt door dodelijke schietpar­tij: ‘Dit maakt me zo giftig’

In de Dordtse wijk Crabbehof is geschokt gereageerd op de dodelijke schietpartij van zaterdagnacht in de Van den Tempelstraat. Even voor 0.30 uur werd de auto van de 36-jarige Remsley Eisden met kogels doorzeefd. Hij had zijn auto net gestart en wilde wegrijden toen de fatale schoten werden afgevuurd.

16 oktober