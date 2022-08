Politie zoekt getuigen van meerdere inbraken in schuren en tuinen in Dordrecht

Waterbus-perikelen blijven nog wel enige tijd aanhouden: ‘Concessie openbreken kost veel geld’

Een gesprek tussen vakbondsvertegenwoordigers en Blue Amigo, dat in Drechtsteden en Rotterdam de waterbus exploiteert, heeft donderdag geen nieuwe afspraken of ingrepen opgeleverd. De nautisch dienstverlener ligt onder een vergrootglas vanwege de hoge werkdruk en daarmee samenhangende zorgen over veiligheid aan boord. De provincie Zuid-Holland wil meer weten.

19 augustus