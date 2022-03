Politie zoekt man met fietshelm die jongetje van 9 jaar oud sloeg bij speeltoestel

Bedrijven in Drechtste­den voelen gevolgen van de oorlog, ‘maar uiteinde­lijk komen ze altijd terug’

De oorlog in Oekraïne treft tal van bedrijven in de Drechtsteden stevig in de portemonnee. Sommige worden rechtstreeks getroffen, andere indirect. ,,Het is een strop voor ons, maar we volgen het sanctiebeleid van harte.’’

10 maart