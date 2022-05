Politieagenten bekogeld, beledigd en bedreigd bij aanhouding in Papendrecht

Na afloop van de kermis bleef een groepje jongeren nog even hangen. Toen de politie poolshoogte nam, ging één van hen ervandoor en gooide een taser in de prullenbak. Een agent pakte de verdachte vast, maar hij verzette zich en ging er weer vandoor.

Bij zijn aanhouding probeerde de Papendrechter (21) een van de agenten een karatetrap in zijn gezicht te geven. Terwijl de dienders met de aanhouding bezig waren, werden zij door omstanders bekogeld met flesjes, blikjes en andere spullen. Een man (19) is aangehouden voor belediging, maar is inmiddels weer op vrije voeten. De 21-jarige zit nog vast. Zo bevestigt politiewoordvoerder Miriam Slot.

Woensdag én donderdag

Donderdag was niet de enige avond dat het onrustig was in en rondom de kermis. Ook woensdagavond was het al raak.

“Ik begrijp dat een kermis een enorme aantrekkingskracht heeft op jongeren. Helaas hebben we daardoor de afgelopen twee avonden te maken gehad met een grimmige sfeer in ons centrum”, schrijft burgemeester Jetten in een persbericht.

Om verdere escalaties te voorkomen heeft de gemeente besloten de kermis vandaag en morgen een uur eerder te sluiten.

Bij het afsluiten van de kermis in Papendrecht is donderdagavond een 21-jarige man uit Papendrecht aangehouden.

