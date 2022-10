Politiechef Westerbeke biedt excuses aan nadat agent een arrestant ‘kutneger’ noemde

Dat meldt het tv-programma EenVandaag vrijdag.

Voor zijn discriminerende taalgebruik werd een 53-jarige agent eerder al veroordeeld tot een boete van 250 euro. Recent werd duidelijk dat hij voor het incident in Dordrecht ook nog vervolgd wordt voor valsheid in geschrifte. Volgens het gerechtshof in Den Haag heeft de diender de ‘discriminerende en beledigende uitlating’ na de arrestatie van een vader en zoon bewust niet gerapporteerd. Bovendien zou de agent een deel van het door hem toegepaste geweld in zijn proces-verbaal hebben weggelaten.

Appgroep

Het is niet voor het eerst dat Westerbeke excuses aanbiedt na racisme bij de Rotterdamse politie. Anderhalf jaar geleden deed hij dit ook vanwege uitspraken van agenten van zijn eenheid in de ‘Jan Smit-appgroep’. Daarin werd over burgers gesproken als ‘kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen’.

Het incident waar de politiebaas nu excuses voor aanbiedt, was op 5 december 2020 in de Beekmanstraat in Dordrecht. Een gezin raakte die avond zijdelings betrokken bij een arrestatie van een dronken kennis, die in conflict was geraakt met de politie voor een flat in hun buurt.

