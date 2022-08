Pompen, pompen, pompen om droogte de baas te blijven: ‘Zonder water uit de rivier redden we het niet’

Beheerder Jans Sieben van Moestuin De Terp op de Staart in Dordrecht ziet momenteel de laatste liters regenwater uit de silo’s verdwijnen. De planten en gewassen in de moestuinen dreigen te verdrogen, iets wat hij nauwelijks had kunnen indenken. ,,We hebben vijf silo’s van duizend liter, waarmee we regenwater opvangen dat via de daken van het clubgebouw, het kippenhok en bijenhok naar beneden komt. Na een flinke bui zitten ze meestal al goed gevuld en kunnen we weer twee maanden vooruit, maar nu redden we het niet meer’’, vertelt hij. ,,We hebben nog slechts een beetje water.’’