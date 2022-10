Potentieel gevaarlijke tijgermug aangetroffen in Dordrecht

De Dordtse wijk Sterrenburg is dit jaar een van de zeven woonwijken waar de Aziatische tijgermug is aangetroffen. Zo blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Volgens stichting platform ‘Stop invasieve exoten’, is dit niet eerder op zo'n grote schaal voorgekomen en is het aannemelijk dat de zwart-wit gestreepte muggen zijn meegelift in auto’s, caravans of bagage van mensen die op vakantie zijn geweest in Zuid-Europa.

De steekmug is gevaarlijk, omdat hij in potentie ziektes als dengue ofwel knokkelkoorts, gelekoorts en het zikavirus over kan brengen. Het platform vindt daarom dat de NVWA veel beter moet informeren en adviseren dan tot nu toe gebeurt.

Dengue-uitbraak

Wilfred Reinhold van ‘Stop invasieve exoten’ wijst erop dat door de import van gebruikte banden tijgermuggen in zuidelijke landen, zoals Frankrijk, Italië en Spanje, al op veel plaatsen zijn gevestigd. ,,Zo is in Frankrijk op dit moment een uitbraak gaande van dengue, als gevolg van de lokaal aanwezige tijgermuggen.’’

De tijgermuggen die in Nederland onder meer in Dordrecht - dat was in augustus van dit jaar - zijn aangetroffen zijn niet altijd alleen maar volwassen exemplaren. Reinhold: ,,Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de tijgermuggen ter plaatse eitjes hebben gelegd in een met water gevulde parasolvoet, of in water waarin plantjes of stekjes worden vervoerd. Dit is in de afgelopen jaren al diverse keren gebeurd, maar niet op zo’n grote schaal als dit jaar.’’

Bandenbedrijven

Tijgermuggen zijn dit jaar verder gevonden bij bandenbedrijven in Assen, Lelystad, Montfoort en Emmeloord, bij de bloemenveiling in Aalsmeer, op een bedrijventerrein in Nijmegen, bij een importeur van Lucky bamboo in Lansingerland en op een camping in Amsterdam, waar (het) insect(en) waarschijnlijk met een Zuid-Europese toerist zijn meegekomen, aldus het platform. In 2019 trok de NVWA ook ten strijde tegen de invasieve exoot in Alblasserdam.

