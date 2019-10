Prangende vraag blijft na gezinsdrama Dordrecht: Hoe kon Wendell C. zijn wapen ophalen?

Kosten Energie­huis: ‘Kunnen we voortaan geen spullen huren in plaats van kopen?’

7:19 De Dordtse gemeenteraad hikt nog altijd aan tegen het extra geld voor theatertechniek in het Energiehuis. Om die op peil te houden is volgens onafhankelijk onderzoek jaarlijks 440.000 euro nodig. Met 80 procent daarvan moet het volgens ook lukken, denkt de politiek. Maar die zoekt desondanks naar mogelijkheden om op kosten te beknibbelen. ,,Kunnen we voortaan geen spullen huren in plaats van kopen? Misschien is dat wel goedkoper.’’