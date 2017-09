Probleemwissel wordt pas in januari vervangen

Het Tweede Kamerlid André Bosman twitterde vorige week de vraag of ProRail wel bijhoudt hoe vaak er storingen zijn tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Dat is volgens hem heel vaak het geval . De afgelopen twaalf maanden waren er tussen Dordrecht en Barendrecht 56 storingen. Het kostte gemiddeld vier uur om die te herstellen.

Storingen

Ironisch genoeg is het ProRail zelf dat medeverantwoordelijk is voor die grote drukte. ,,De systemen zijn met alle automatisering erbij ingewikkelder geworden en dus storingsgevoeliger. We zijn bezig met een uitgebreid vernieuwingsprogramma, juist om dit soort storingen terug te dringen. Om die vernieuwing mogelijk te maken, moeten echter baanvakken buiten gebruik gesteld worden. Dat wordt al jaren van tevoren gepland, in overleg met de goederenvervoerders, de NS en de regionale vervoerders. Alleen is het daarna lastig om een spoedklus tussendoor te doen.’’