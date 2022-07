Protestvlag op kunstwerk in Alblasserdam blijft hangen: ‘Willen ruimte bieden aan protest’

Santoni over snelle contract­ver­len­ging: ‘Niemand kan me een betere werkomge­ving garanderen dan FC Dordrecht’

In de laatste volle week van de voorbereiding met FC Dordrecht verraste trainer Michele Santoni de buitenwacht door zijn verbintenis tot medio 2025 te verlengen. De snelheid en het tijdstip verbaasde de oefenmeester zelf ook: ,,Dat het nu al is gebeurd, is een verrassing. Maar het klopt hier.’’

30 juli