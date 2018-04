Provincie: Chemours loost illegaal kankerverwekkend C8

Koeien dansend de Lekkerland­se wei in

14:30 De één sjokt blijmoedig het sappige grasland tegemoet, de ander is niet te houden en stuift al bokkesprongen makend de Lekkerlandse buitenlucht in. Hoe dan ook zijn de koeien van zorgboerderij Zon van Gerechtigheid aan de Schoonenburgweg zichtbaar blij dat ze weer naar buiten mogen. Na een lange winter op stal lonkt de vrijheid van het weiland. Veel mensen genoten zaterdag met hun mobieltje in de aanslag van dat vrolijke tafereel, dat vooraf was aangekondigd. 'Misschien plonst er zelfs één in de sloot...', zo was voorspeld. Het vee zelf vond dat nog wat te frisjes. De zorgboerderij en melkveehouderij in de polder van Nieuw-Lekkerland houdt naast melkkoeien ook andere dieren, waaronder pony's en cavia's.