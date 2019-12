Provincie: Chemours moet uitstoot pfas sneller terugdringen

Die moet al in 2025 teruggebracht worden met 99 procent, aldus de provincie Zuid-Holland. De huidige vergunning gaat er nog van uit dat dat pas in 2030 het geval is. Volgens een door de provincie ingehuurde deskundige is het haalbaar om dat vijf jaar te vervroegen.

Chemours laat in een reactie weten te betwijfelen of 2025 haalbaar is. Volgens het bedrijf gaat de provinciale deskundige uit van een experimentele techniek. Het is de vraag is het haalbaar is die al over vijf jaar op grote schaal te gebruiken, stelt een woordvoerder. Het bedrijf wil wel meewerken: ,,Wij zijn geïnteresseerd in deze techniek. De praktijk zal uitwijzen of het doel daarmee eerder bereikt kan worden.’’