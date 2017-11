Puber op kandidatenlijst VVD

,,Je moet de jonge generatie nu al binnenhalen, ze al laten snuffelen aan de politiek en er bij betrekken’’, verklaart voorzitter Ed Vermeulen over de voor Dordrecht unieke zet. De kandidatenlijst werd donderdagavond definitief vastgesteld. ,,Verjonging in de partij is belangrijk, zodat je ook mensen om die kandidaten heen mee kunt nemen. We hebben veel jongeren hoog op de lijst gezet.’’



Ondanks zijn jonge leeftijd vindt Vermeulen dat Roggekamp de partij en politiek wel degelijk wat te bieden heeft. ,,Hij heeft een heldere kijk op dingen en is heel actief’’, aldus de partijvoorzitter. De tiener, die ook lid is van de leerlingenraad van het Insula College op het Halmaheiraplein, kwam in aanraking met de VVD door zijn vader. Die is actief als burgerraadslid.