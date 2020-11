Puistjes en schimmels door mondkapjes: ‘Mascne wordt een nog groter probleem’

Achter de schermen Michael is één van de onmisbare schakels, voordat de krant op uw mat valt

21 november De hoofdredactie beschrijft in deze rubriek waarmee de AD-redacties bezig zijn. Hoofdredacteur Paul van den Bosch schrijft deze week over de mensen van de bezorging. Zonder hen geen krant op uw deurmat of in de brievenbus.