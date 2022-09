Puppy vastgebonden aan een boom en achtergelaten in Alblasserdam, politie zoekt getuigen

Zondag drink je je biertjes buiten voor Kunstmin tijdens het Schuim Bierfesti­val

Bierliefhebbers kunnen zich in Dordrecht rijk rekenen met al de festivals en evenementen, maar dat stopt niet na de zomer. Aankomende zondag staat het Schuim Bierfestival op het programma. Vanaf 14.00 uur is het plein van Kunstmin gevuld met brouwerijen. Het is de zesde editie.

23 september