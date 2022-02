PVV-kandidaat van eigen kieslijst zit achter nep-PVV-account: ‘Als ze mij negeren, negeer ik hen ook’

Het gaat om Martijn van den Assem, die twee jaar geleden korte tijd commissielid voor de PVV was. Na intern geruzie stopte hij daar al snel weer mee, blikt de Dordtenaar terug op die bliksemcarrière in de Dordtse politiek. Hij ergert zich aan de koers van zijn partij in de stad. ,,Er zit geen enkele visie achter. Daardoor valt de PVV totaal niet op in de gemeenteraad.’’

Toch weer kandidaat

Toch twijfelde Van den Assem niet toen enkele maanden geleden het verzoek kwam om zich weer kandidaat te stellen, nadat hij ook in 2018 al op de lijst stond. Hij opende het nepaccount in december en heeft sindsdien meer dan 2200 volgers verzameld, terwijl het echte account blijft steken onder de 200. ,,En daar hebben ze dan drie jaar over gedaan. Als je je een beetje inzet, dan is het dus mogelijk snel groot te worden. En dan val je op.’’ Alle berichten op het kanaal zijn pro-PVV.

Van den Assem hoopt zich met doorplaatsing (‘retweets’) van zijn eigen berichten in de kijker te spelen en zo met voorkeurstemmen een raadszetel te verdienen. ,,Het is toch raar dat ze geen enkel bericht gestuurd hebben om te achterhalen wie ik ben? Ze hebben alleen op Twitter zelf opgeroepen om mijn account te rapporteren. Als zij míj negeren, dan voel ik me ook niet geroepen mezelf bekend te maken.’’

‘Het is allemaal niet fraai’

Van Leeuwen is verbaasd te horen dat zijn partijgenoot erachter zit. ,,Het is jammer dat hij de verse kans die we hem met deze plaats op de lijst op deze manier gebruikt. Het is allemaal niet fraai. Hij staat op de lijst, maar ik spreek hem eigenlijk nooit. Dat wil niet zeggen dat we ruzie met hem hebben, want dat is niet zo.” Kort nadat deze site Van Leeuwen sprak, werd de foto van Van den Assem verwijderd van de PVV-site.

Deze pagina op de PVV-site werd verwijderd, nadat het AD vragen had gesteld over kandidaat Martijn van den Assem:

