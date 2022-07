PVV kritisch over besluit om camera‘s op Lijnbaan te laten staan: ‘Is dit niet een te zwaar middel?’

Afpersings­zaak Dordtse makelaars eindigt teleurstel­lend voor justitie, verdachte vrijgespro­ken

De rechtszaak tegen twee mannen die ervan verdacht werden Dordtse makelaars te hebben afgeperst en bedreigd, is teleurstellend geëindigd voor justitie. De 39-jarige S. den B. is donderdag volledig vrijgesproken in Rotterdam. De geboren Dordtenaar Ad H. (50) kreeg een celstraf opgelegd die gelijk was aan zijn voorarrest. De al voor een ander delict gedetineerde H. hoeft voor deze zaak dus niet nog langer te zitten.

