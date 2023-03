PVV verdwijnt uit Dordtse gemeenteraad, Dan van Leeuwen verder onder eigen naam

ANALYSE PVV is keihard in de Kamer, poeslief in Dordt

De PVV in Dordrecht verraste deze week door een motie over verruiming van het kinderpardon 'sympathiek' te noemen. Dat staat haaks op de keiharde koers die de partij in de Tweede Kamer voert. Een half jaar na de entree in de Dordtse gemeenteraad weet de partij nog altijd niet te overtuigen, zelfs niet op typische PVV-onderwerpen.