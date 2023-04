Qbuzz houdt dankzij deze zonnebloemkaart voortaan rekening met onzichtbare handicaps

Voetbal Totaal Zevenklap­pers XerxesDZB en Sparta AV; feestje HBSS uitgesteld: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Na de 0-2 zege bij Zwaluwen en het verlies van Kloetinge doet Capelle weer volop mee in de titelrace van de vierde divisie. Een niveau lager deed XerxesDZB goede zaken. Ook tweedeklasser Nieuwerkerk is nog kansrijk, al mag het daar de 42-jarige invaller Roy Spierings wel voor bedanken. De eerste kampioen laat nog even op zich wachten, al zijn NSVV en vooral HBSS er bijna. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.