Raadslid beticht fractiegenoot van dubbele pet: ‘Het zou raar zijn dit stil te houden tot na verkiezingen’

Nu nog een garagebe­drijf, maar straks verrijst hier een groot appartemen­ten­com­plex: ‘Wéér dure woningen’

Het gebouw van garagebedrijf Van Wijngaarden in Papendrecht, inclusief tankstation, wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats verrijst er binnenkort waarschijnlijk een groot appartementencomplex, goed voor 89 koopwoningen. Maar daar zit geen enkele woning voor de starter bij. En daar wordt hier en daar al flink over gemopperd. ‘Worden er wéér dure woningen gebouwd.’

30 juli