Rapper Jebroer speelt Barabbas in The Passion

Engelse krant The Times noemt Dordrecht een 'verborgen juweel’

11:55 De Engelse krant The Times tipt in het reiskatern Dordrecht als ‘minder bekend’ alternatief voor wie is uitgekeken op Parijs en Barcelona. Dordrecht is als enige Nederlandse stad opgenomen in een lijstje van dertig ‘verborgen juwelen’ in Europa.