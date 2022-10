Rattenoverlast steeds groter, gemeente wil dat Dordtenaren stoppen met eten op straat dumpen

In de strijd tegen rattenoverlast in de stad is de gemeente actief bezig om mensen te bewegen geen etensresten meer in openbaar gebied achter te laten.

Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de Verenigde Senioren Partij (VSP). De partij hamerde er daarin op dat de gemeente moet handhaven om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Die zegt dat de actieve bestrijding van de knaagdieren, die ziektes kunnen verspreiden, wordt overgelaten aan afvalinzamelaars HVC en Netwerk.

Geloofsovertuiging

De gemeente zet ondertussen vooral in op preventie door zich te richten op verandering van gedrag van Dordtenaren. Er zijn nog altijd veel inwoners van de stad die geen etensresten in de vuilnisbak gooien. Zijn doen dat uit geloofsovertuiging, omdat hun geloof voorschrijft dat voedsel niet verspild mag worden. In plaats van het in de kliko te droppen, deponeren ze dat in het plantsoen, zodat dieren dat kunnen opeten.

Eén van de hotspots wat dat betreft is het Crabbehofpark, waar met grote regelmaat voedsel wordt gedumpt. Daar is de overlast van ratten al jaren aan de gang. De gemeente is daar actief aan het flyeren om bewoners te bewegen daarmee te stoppen. Ook gaat dat gebeuren op scholen, net als aan taaldocenten en taalvrijwilligers,

Speciale container

Het zijn volgens de gemeente veelal mensen die de Nederlandse taal niet spreken. Op deze manier wordt gehoopt ook die groepen te bereiken. Het is niet voor het eerst dat sprake is van overlast van ratten in de stad. Eerder werd onder meer in de wijk Bleijenhoek al een proef gestart om daar de hoeveelheid etensresten op straat te verminderen. Daarvoor werd een speciale container geplaatst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.