Ravage op Krispijnseweg in Dordrecht: auto over de kop na botsing

Luka (11) onthult muurschil­de­ring - met daarop zijn eigen gezicht - op zijn verjaardag

Dat is nog eens een bijzonder verjaardagscadeau: een muurschildering met daarin je éigen gezicht. De 11-jarige Luka mocht vrijdagmiddag zijn cadeau ‘open maken’ aan De Savornin Lohmanweg in Crabbehof. En het mooie is: hij kan iedere dag van dit wel heel bijzondere cadeau genieten, want Luka woont tegenover de muurschildering.

18 november