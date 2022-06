Rebecca (38) was verpleegkundige, docent en koster maar de jeugdzorg bleef trekken: ‘Ik kan iedere situatie op mijn eigen manier aanpakken’

,,Ik vond mezelf geen goede moeder én geen goede docent meer”, vertelt Rebecca Wierks over de eerste periode met haar dochter, waarin ze ook nog als docent verpleegkunde werkte. ,,De balans was volledig weg, dus ik vond het tijd om even pas op de plaats te maken.” Niet dat ze stil ging zitten, want al snel begon ze als koster van haar kerk. ,,Dat werk kon ik in de avonduren en in de weekenden doen. Dat was voor dat moment ideaal.” Totdat ze, geheel onverwacht, zwanger werd en een zoontje kreeg. ,,Dan zijn die avonden niet zo ideaal meer.”